Leverkusen verpflichtet Real Madrid-Urgestein

Bayer 04 Leverkusen setzt seinen personellen Umbruch mit dem Transfer von Routinier Lucas Vazquez fort.

Der 34-Jährige, der bis zum Ende der vergangenen Saison bei Real Madrid unter Vertrag stand, wechselt ablösefrei zum Werksklub und erhält einen Vertrag bis 2027. Fabrizio Romano berichtete zuerst darüber.

Der Medizincheck ist nach Sky Sport Infos am gestrigen Montag in Madrid absolviert worden. Heute findet bereits die offizielle Vorstellung statt.

Vazquez fünffacher Champions League-Sieger mit Real

Nach dem Abgang von Jeremie Frimpong zum FC Liverpool waren die Leverkusener auf der Suche nach einem Spieler für die rechte Schienenposition. Bis zuletzt galt noch Jonathan Clauss als Favorit. Es gab bereits eine Einigung mit dem Franzosen, aber Bayer und Nizza konnten sich nicht auf eine Ablöse einigen.

Für Vazquez ist es die erste Auslandsstation. Der Rechtsverteidiger hatte nach zehn Jahren als Real-Profi die Königlichen in diesem Sommer verlassen. Der neue Trainer Xabi Alonso, der von Leverkusen nach Madrid gewechselt war, hatte nicht auf eine Vertragsverlängerung gedrängt. Mit dem spanischen Rekordmeister gewann Vazquez unter anderem fünf Mal die Champions League.

