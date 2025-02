Leverkusen vor Gipfel gegen Bayern unter Siegzwang

In der Deutschen Bundesliga steht am Samstag (ab 17:30 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1 – streame mit dem Sky X-Traumpass) der Gipfel zwischen Meister Bayer Leverkusen und Tabellenführer Bayern München und damit eine mögliche Vorentscheidung im Titelkampf an. Gewinnen die Bayern, würde ihr Vorsprung auf den ersten Verfolger zwölf Runden vor dem Ende auf elf Punkte anwachsen.

Mit dem Elan vom 2:1-Sieg gegen Celtic Glasgow im Playoff-Hinspiel der Champions League wollen Konrad Laimer und Co. für klare Verhältnisse sorgen.

Vor fast genau einem Jahr nahmen die Leverkusener die Bayern beim 3:0 regelgerecht auseinander und zogen auf fünf Zähler davon. Nun wäre Leverkusen froh, diesen Rückstand nach dem Spiel zu haben. „So, wie die Bayern momentan drauf sind, können wir bei allem anderen als einem Sieg den Titel fast abschreiben“, sagte Bayer-Kapitän Lukas Hradecky. Selbst bei einem Unentschieden wären die unter Trainer Vincent Kompany in der Liga dominierenden Bayern wohl kaum mehr einzuholen. Ein so großer Vorsprung wie aktuell zu diesem Zeitpunkt wurde in der Meisterschaft noch nie verspielt.

Champagner immer kaltgestellt

Tormann Manuel Neuer grinste, als er gefragt wurde, ob man nicht bald den Champagner für die Meisterschaftsfeier kalt stellen könnte. „Der ist ja immer kaltgestellt, aber wir müssen natürlich dafür was tun“, sagte Neuer. „Ich glaube, dass es auch an der Zeit ist, wenn wir wieder die bessere Mannschaft sind, dass wir sie dann auch mal schlagen.“

Immerhin geht Leverkusen ausgeruhter in das richtungsweisende Spiel. Anders als die Bayern ist der Meister bereits fix fürs CL-Achtelfinale qualifiziert und musste unter der Woche nicht in einem Playoff-Spiel antreten. Und dann ist da noch Trainer Xabi Alonso. Seit der ehemalige Bayern-Spieler Trainer der Werkself ist, hat sein Team von fünf Pflichtspielen kein einziges gegen die Bayern verloren. „Wir hatten in den letzten Spielen viele Probleme gegen Leverkusen. Ich glaube, es wird ein cooles Spiel“, sagte Bayern-Leader Joshua Kimmich vielsagend zu seiner Motivation. „Die haben nur einmal verloren in den letzten 18 Monaten“, erinnerte Kompany zudem.

Hoffenheim stärkt Coach Ilzer vor Duell mit Werder den Rücken

Am anderen Ende der Tabelle sind die Augen auf die TSG Hoffenheim und Trainer Christian Ilzer gerichtet. Bei Werder Bremen wollen die Kraichgauer am Sonntag einen Schritt aus der Krise tun. Das jüngste 0:4 gegen Union Berlin war die sechste Liga-Niederlage unter Ilzer, nur vier Punkte liegt man über dem „Strich“. Die Vereinsführung stärkte dem Steirer jedenfalls den Rücken. „Wir waren und sind davon überzeugt, dass er für uns und für den Fußball, den wir spielen wollen, der richtige Trainer ist“, sagte Markus Schütz, Vorsitzender der Geschäftsführung, in der Rhein-Neckar-Zeitung.

(APA/dpa) / Artikelbild: Imago