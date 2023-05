Leverkusen vor Verpflichtung von Benfica-Star

Bayer Leverkusen steht vor der Verpflichtung von Alejandro Grimaldo. Der Spanier wird im Sommer ablösefrei von Benfica zur Werkself wechseln.

Bayer 04 Leverkusen ist auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger fündig geworden. Mit Alejandro Grimaldo von Benfica hat man sich über einen Transfer einigen können. Das berichtete zunächst Transferexperte Fabrizio Romano. Sky kann die Informationen bestätigen.

Der Medizincheck wurde demnach bereits teilweise absolviert, weitere Tests sollen – genauso wie die Vertragsunterschrift – zeitnah folgen. Der 27-jährige Spanier wird ablösefrei nach Leverkusen kommen. Vor allem Trainer Xabi Alonso spielte eine entscheidende Rolle innerhalb des Deals. So war es der Coach, der Grimaldo unbedingt in Leverkusen haben wollte. Nach Sky Informationen ist er großer Fan des Linksverteidigers und hat bereits persönlichen Kontakt zu ihm gesucht.

Grimaldo seht seit 2016 in den Diensten von Benfica. Zuvor durchlief er die Jugendakademie des FC Barcelona. In dieser Saison war er in der Liga bereits an 14 Toren der Portugiesen beteiligt.

(Red.)

Bild: Imago