Lewandowski bewahrt Barcelona vor Liga-Rückschlag

Dank Robert Lewandowski hat der FC Barcelona den Liga-Rückschlag in letzter Minute vermieden.

Der polnische Goalgetter schoss sein Team in der 93. Minute zum 1:0-Sieg gegen den FC Valencia. Atletico Madrid musste nach dem Champions-League-Ausscheiden indes den nächsten Rückschlag hinnehmen. Beim 2:3 in Cadiz kassierte das Team von Trainer Diego Simeone den ersten Gegentreffer nach knapp 30 Sekunden, den letzten in der 99. Minute.

Zwischen der 85. und 89. Minute glichen die Hauptstädter einen 0:2-Rückstand aus und waren in der Nachspielzeit sogar nah am dritten Treffer. Nach einem leichtfertigen Ballverlust im Aufbau fiel dieser jedoch durch Cadiz‘ Ruben Sobrino quasi mit dem Schlusspfiff. In der Tabelle fehlen Atletico bei einem Spiel mehr weiter acht Punkte auf Spitzenreiter Barcelona. Gewinnen Real Madrid um David Alaba am Sonntag gegen Girona zuhause, würden sie aber weiter mit drei Punkten Vorsprung die Meisterschaft anführen.

(APA)/Bild: Imago