Lewandowski erzielt 6500. Barcelona-Treffer

Die Erfolgsserie des FC Barcelona hat mit dem 1:0-Sieg gegen den FC Getafe angehalten. Stürmerstar Robert Lewandowski erzielte am Mittwoch das besondere 6.500. Tor Barças in der Geschichte der spanischen Fußball-Liga. Was die Fans und Verantwortlichen daran besonders freut: Ihr Club erreichte diese Marke noch vor dem spanischen Rekordmeister und Erzrivalen Real Madrid, der nach dem 3:2 gegen Deportivo Alaves bei 6.499 Treffern steht.

Barça schoss seine 6.500 Tore in 3.035 Ligaspielen und kommt damit auf einen Schnitt von 2,14 Toren pro Partie. „Ich bin sehr stolz auf meine Spieler“, sagte Barcelona-Trainer Hansi Flick, der auch kurz davor steht, den Startrekord seines Clubs einzustellen. Sieben Siege in den ersten sieben Spielen sind der bisher zweitbeste Wert in der Ligageschichte des 27-maligen Meisters. Die Bestmarke liegt bei acht Auftaktsiegen und wurde in der Saison 2013/14 unter dem argentinischen Trainer Gerardo Martino aufgestellt.

(APA)/Beitragsbild: Imago