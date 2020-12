Lewandowski ist dabei! Die drei Finalisten bei “FIFA The Best”

Die drei Finalisten bei der Wahl zum Weltfußballer stehen fest. Wie die FIFA am Freitagabend bekanntgegeben hat, stehen Robert Lewandowski, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo zur Wahl.

Während Lionel Messi mit sechs Auszeichnungen in dieser Kategorie der bislang erfolgreichste Spieler – vor Cristiano Ronaldo (fünf) – ist, wartet Bayern-Angreifer Robert Lewandowski noch auf seine Premiere.

Die Chancen für den Polen dürften allerdings gar nicht so schlecht stehen, immerhin holte er mit dem FC Bayern neben der Meisterschaft und dem DFB-Pokal auf den Champions-League-Titel. Zudem war er in allen drei Wettbewerben der Torschützenkönig.

