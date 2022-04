Lewandowski lässt Zukunft offen: „Nicht so einfach für mich“

Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski hat seine Zukunft auch nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft offen gelassen. Der 33-Jährige kündigte nach dem 3:1 (2:0) gegen Borussia Dortmund aber eine schnelle Entscheidung an. „Bald passiert etwas. Das Einzige, was ich weiß, dass es zu einem Treffen kommt“, sagte Lewandowski im Sky-Interview.

Bisher sei „nichts Besonderes“ passiert, er schaue auf die Situation, „was läuft. Es ist nicht so einfach für mich“, ergänzte der polnische Nationalspieler vielsagend. Der Vertrag von Lewandowski läuft noch bis 2023. Die Bayern-Verantwortlichen betonen seit Wochen, dass sie gerne mit dem Torgaranten verlängern würden.

Dagegen deuteten die Führungsspieler Manuel Neuer und Thomas Müller einen Verbleib über 2023 beim deutschen Rekordmeister an. „Schauen wir mal, was passiert. Vom heutigen Gefühl ist es schwierig, wegzugehen“, sagte Müller. Man werde das „in Ruhe machen, die Zeit drängt nicht“, meinte Kapitän Neuer. Er fühle sich beim FC Bayern aber „wohl. Wir haben eine Mannschaft, die das Potenzial hat, um die Champions League mitzuspielen.“

Bayern bekommt Meisterschale am vorletzten Spieltag

Dem FC Bayern wird im Anschluss an das letzte Heimspiel der Saison gegen den VfB Stuttgart am 8. Mai die Meisterschale übergeben. Das teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Samstag mit. Die Ehrung am 33. Spieltag wird durch DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen durchgeführt.

„Zehn Deutsche Meisterschaften in Folge – diese einmalige Bilanz und der auch in diesem Jahr wieder verdiente Titel unterstreichen die herausragende Arbeit des FC Bayern“, sagte Hopfen in einer DFL-Mitteilung.

Die Münchner Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann hatte sich durch das 3:1 gegen Borussia Dortmund vorzeitig den Titel gesichert. Für den deutschen Rekordmeister ist es die zehnte Meisterschaft in Folge und die 32. insgesamt.

(SID) / Bild: Imago