Lewandowski lobt Haaland: “Kann bester Stürmer werden”

Lewandowski lobt und warnt Haaland

Allerdings warnt Bayerns Stürmer den Norweger aber auch: “Manchmal ist es nicht so einfach, auch wenn alles gut läuft.” Dennoch sieht er das “große Potenzial” des 20-Jährigen, der “immer noch sehr jung” sei und bereits “so viele Tore gemacht hat”. In dieser Saison kommt Haaland in 33 Spielen auf 33 Tore und neun Assists. Mit 21 Toren in der Bundesliga kommt er hinter Lewandowski (35) und Andre Silva (Eintracht Frankfurt, 22) knapp auf den dritten Platz (Stand 9. April 2021).

Lewandowski selbst ist froh darüber, “in der Bundesliga zu spielen und sich mit den nachkommenden Stürmern wie Haaland vergleichen zu können.” Der Pole selbst will nach seiner Verletzung im Knie schnellstmöglich auf den Platz zurückkehren, erklärte gegenüber Sky Sport jedoch, dass seine Rückkehr noch ein wenig andauere. Beim Champions-League-Viertelfinale gegen PSG (live und exklusiv auf Sky Sport) wird er weiterhin fehlen.

Bild: Imago