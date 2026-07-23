Lewandowski mit Niederlage beim Debüt gegen Messi-Klub

Das Debüt von Robert Lewandowski in den USA ist schiefgegangen. Bei seiner ersten Partie in der Major League Soccer (MLS) blieb der einstige Starstürmer von Bayern München und Borussia Dortmund ohne Treffer für Chicago Fire und musste eine 2:3 (1:1)-Niederlage gegen Inter Miami hinnehmen. Das Team aus Florida trat ohne seinen Superstar Lionel Messi an, der nach dem verlorenen WM-Finale mit Argentinien gegen Spanien (0:1 n.V.) noch im Urlaub ist.

„Nach nur zwei Tagen mit meiner neuen Mannschaft habe ich nicht erwartet, dass in meinem ersten Spiel schon alles perfekt läuft“, sagte Lewandowski: „Ich brauche auch noch ein bisschen Zeit, und ich bin mir sicher, dass wir beim nächsten Mal in der Abwehr weniger Fehler machen werden als heute.“

Für Messi übernahm der uruguayische Routinier Luis Suárez die Kapitänsbinde von Miami und traf zweimal (27./Elfmeter, 51.). Das entscheidende Tor war aber dem US-Amerikaner Preston Plambeck (87.) vorbehalten. Chicago kam per Eigentor von Miamis Torwart Rocco Rios Novo (18.) zur Führung und glich später durch Puso Dithejane (67.) zwischenzeitlich aus.

Lewandowski, der mit 37 Jahren in diesem Sommer vom FC Barcelona in die USA wechselte und mehr als 700 Tore für seine Klubs und die polnische Nationalmannschaft erzielt hat, stand für Chicago 62 Minuten auf dem Rasen.

Müller und Werner ohne Erfolgserlebnisse

Auch Thomas Müller und Timo Werner verpassten mit ihren Mannschaften Erfolgserlebnisse, liegen aber weiter klar auf Play-off-Kurs. Müller, langjähriger Teamkollege Lewandowskis beim FC Bayern, saß beim unterhaltsamen 3:4 (2:3) seiner Vancouver Whitecaps gegen den FC Cincinnati 90 Minuten lang auf der Bank. Die Kanadier bleiben dennoch mit 32 Punkten aus 15 Spielen Tabellenführer der Western Conference.

Dort liegen sie vor Werner und den San Jose Earthquakes, die im ersten Spiel nach der WM-Pause eine Abreibung kassierten. Mit 0:4 (0:2) ging das Team von der Westküste gegen Orlando City unter, bei denen Superstar Antoine Griezmann ein erfolgreiches Debüt feierte: Der Weltmeister von 2018 steuerte in seinem ersten Spiel den vorentscheidenden dritten Treffer bei (48.). Werner wurde nach 74. Minuten ausgewechselt.