Lewandowski setzt Karriere fort – Barça-Verbleib oder Wechsel?

Wie geht es mit Robert Lewandowski beim FC Barcelona weiter? Fakt ist: Der aktuelle Vertrag läuft am Ende der laufenden Saison aus.

Eine Verlängerung des Arbeitspapiers ist zum aktuellen Zeitpunkt genauso wahrscheinlich wie ein Abschied des Star-Stürmers. Trennen sich nach vier gemeinsamen Jahren die Wege von Lewandowski und Barcelona?

Entgegen anderslautender Berichte plant der 37-Jährige keineswegs, im kommenden Sommer seine illustre Karriere zu beenden. Das bestätigte jüngst der Berater des ehemaligen Torjägers des FC Bayern und BVB, Pini Zahavi, gegenüber dem arabischen Sport-Portal winwin. „Die Berichte, die behaupten, Robert denke über einen Rücktritt nach, stimmen nicht“, sagte der Star-Berater und führte fort: „Er ist ein außergewöhnlicher Stürmer. Aber es gibt aktuell keine Neuigkeiten zu seiner Zukunft oder einem neuen Vertrag bei Barcelona.“

Seine Zukunft bei den Katalanen ist dementsprechend weiter offen. Nach Sky Sport-Informationen ist derzeit kein Wechsel im anstehenden Winter geplant. Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte um ein Barca-Interesse an Bayern-Knipser Harry Kane für den Sommer gegeben.

Lewandowski darf bald mit anderen Klubs sprechen

Da der Vertrag von Lewandowski beim amtierenden spanischen Meister Ende Juni 2026 ausläuft, dürfte der 161-fache polnische Nationalspieler ab dem Januar offiziell Gespräche mit anderen Klubs führen, die ihn ein halbes Jahr später zu sich lotsen wollen würden.

Für Barca hat „Lewy“ bislang in 159 Pflichtspielen 108 Tore erzielt und 20 weitere Treffer vorbereitet. In dieser Saison kommt der Pole auf bislang sieben Tore in zwölf Pflichtspieleinsätzen.

