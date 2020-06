Der FC Liefering hat sich am Samstag in der 2. Fußball-Liga zumindest für wenige Stunden auf Rang drei geschoben. Die Salzburger feierten gegen den Kapfenberger SV einen 3:2-Heimsieg und lagen damit einen Punkt vor dem FC Wacker Innsbruck, der am Abend in Lafnitz antrat. Amstetten gewann bei den Juniors OÖ 3:1, die übrigen Nachmittags-Partien FAC – Young Violets und GAK – Dornbirn endeten 1:1.

(APA)

Bild: GEPA