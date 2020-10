Liefering nach Sieg beim FAC neuer Spitzenreiter

via

via Sky Sport Austria

Der FC Liefering ist nach einem 3:1-Auswärtssieg beim FAC neuer Tabellenführer der 2. Liga.

Die “Jungbullen” erarbeiteten sich in Wien schon in der 22. Minute durch Maurits Kjaergaard die Führung. Alexander Prass (49.) erhöhte gleich nach Wiederbeginn, und Chukwubuike Adamu (93.) machte nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Marco Sahanek (64./Elfmeter) alles klar. Nach zwei 1:1 in Folge holte Salzburgs Farmteam damit den vierten Sieg im sechsten Spiel.

(APA/Red.)

Bild: GEPA