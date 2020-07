Der WAC gewinnt gegen den SK Rapid Wien in der 32. Runde mit 3:1 und belegt dadurch am Ende der Saison doch noch den dritten Tabellenrang. Die Kärntner sind wie auch schon in der vergangenen Spielzeit fix für die Europa-League-Gruppenphase qualifiziert. Michael Liendl zeigt sich bereits kurz nach Spielende in Feierlaune.