Lienhart denkt nicht an Freiburg-Weggang

Philipp Lienhart will vorerst beim SC Freiburg bleiben. Das teilte der Innenverteidiger im Interview mit der Sport Bild mit. „Ich denke mir generell: Warum etwas ändern, was gut funktioniert?“ Der Verein entwickle sich super und sein „Weg muss hier noch nicht so schnell zu Ende sein„, so der 25-Jährige.

Das für ihn klar definierte Ziel Europapokal ist für Lienhart auch mit den Breisgauern zum Greifen nah: „Ich möchte in der Zukunft auch im Europapokal spielen – im Idealfall mit Freiburg.“ Aktuell steht der SC auf Rang fünf in der Bundesliga.

Im Mai vergangenen Jahres bekannte sich Lienhart langfristig zum SC Freiburg und verlängerte seinen Vertrag bis 2024. Lienhart spielt seit 2018 beim SCF und kam damals von Real Madrid.

Für das heutige WM-Play-off-Halbfinale in Wales steht Philipp Lienhart dem ÖFB-Team nicht zur Verfügung. Der 25-Jährige wurde zuvor positiv auf das Coronavirus getestet.

