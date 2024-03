Liensberger in Aare gestürzt – Hector steuert auf RTL-Heimsieg zu

Während Sara Hector in Aare auf ihren ersten Heimsieg zusteuert, hat Lara Gut-Behrami in Schweden schon eine Hand an der kleinen Riesentorlauf-Kugel.

Die Gesamtweltcup-Führende aus der Schweiz lag als Zweite (+0,61 Sek.) nach dem ersten Durchgang am Samstag 55 Hundertstelsekunden vor ihrer schärfsten Konkurrentin Federica Brignone. Die Steirerin Julia Scheib rangierte nach mutiger Fahrt hinter Marta Bassino (+1,39) auf Platz fünf (+1,45).

Liensberger gestürzt

Bei anspruchsvollen Winter-Bedingungen auf einer kompakten Piste, lagen nach 35 Starterinnen noch Franziska Gritsch (11.) und Stephanie Brunner (14.) in den Top 15.

Katharina Liensberger stürzte bei einer von Beginn weg vermurksten Fahrt. Sie hatte nach einer Welle mit großem Rückstand eingefädelt und klagte im Anschluss laut ORF-Informationen über Kopfschmerzen.

Gut-Behrami benötigt Platz zwei für vorzeitigen Kritallkugel-Gewinn

135 Punkte Vorsprung nahm Gut-Behrami mit in den hohen Norden für den vorletzten Riesentorlauf des Weltcup-Winters. Rang zwei würde ihr auf jeden Fall reichen, um sich schon vor dem Saisonfinale in Saalbach erstmals die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin zu sichern.

Auch im Gesamtweltcup könnte angesichts von mehr als 300 Punkten Vorsprung der Schweizerin auf Brignone bereits die praktische Entscheidung fallen.

(APA)/Bild: GEPA