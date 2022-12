Liensberger vor Weltcup-Hunderter in Sestriere

Für Österreichs Technikerinnen im alpinen Ski-Weltcup geht es an diesem Wochenende darum, den in Nordamerika erfahrenen Aufwärtstrend zu bestätigen.

In Killington gab es für Katharina Truppe zuletzt den dritten Platz. In Sestriere ist am Samstag zunächst ein Riesentorlauf angesetzt. Slalom-Weltmeisterin Katharina Liensberger bestreitet dann am Sonntag (beide Rennen 10.30 und 13.30 Uhr) ihr 100. Weltcup-Rennen.

Die Vorarlbergerin war aus in den USA mit lehrreichen Erfahrungen wieder abgereist. Der fünfte Platz im Riesentorlauf zauberte ihr ein Lächeln ins Gesicht, im Slalom schied sie als Halbzeit-Dritte aus. „Ich werde alle positiven Momente und das gute Gefühl von diesem Wochenende mit mir nehmen“, äußerte sich Liensberger, die im Jänner 2016 ihr Weltcup-Debüt gefeiert hatte, auf Instagram. Sie trainierte zuletzt mit Truppe und Katharina Huber in Gröden.

Rennsportleiter motiviert für die nächste Saison

Frauen-Rennsportleiter Thomas Trinker will mit seinem Team in Europa generell „dort weitermachen, wo wir in Nordamerika aufgehört haben“. Vier Podestplätze sammelten die rot-weiß-roten Frauen bereits in diesem Winter. In Lake Louise waren am vergangenen Speed-Wochenende Nina Ortlieb und Cornelia Hütter schon ganz knapp am ersten Saisonsieg dran, bei Hütter fehlten gar nur zwei Hundertstelsekunden.

Alles deutet darauf hin, dass im Piemont auch Stephanie Brunner in die Saison einsteigt. Die Tirolerin war vor dem Auftakt-Riesentorlauf in Sölden gestürzt, zuletzt verzichtete sie aus Rücksicht auf ihr lädiertes Knie auf einen Start in Killington.

Shiffrin lässt Lake Louise aus

Mikaela Shiffrin ließ dagegen den Speed-Auftakt in Lake Louise aus. Die US-Amerikanerin behielt trotzdem ihre Weltcup-Gesamtführung und kann in Sestriere die Jagd auf ihre Landsfrau Lindsey Vonn fortsetzen. Shiffrin hält bei 76 Weltcup-Siegen, Vonn ist mit 82 an der Zahl Rekordhalterin. Im Riesentorlauf ist Shiffrin im ganzen Kalenderjahr 2022 aber erstaunlicherweise noch sieglos.

(APA)/Bild: Imago