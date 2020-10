Lifestyle-Kollektion: PSG veröffentlicht Jordan-Trikot

Paris Saint-Germain hat das dritte Trikot für die Saison 2020/21 vorgestellt. Das Jersey entstand in Kooperation mit der Marke “Jordan Brand” des Ausrüsters Nike.

Die Grundfarbe des Trikots ist ein warmes Burgenderrot, Ärmel und Kragen sind in schwarz und die Schultern in cremeweiß gehalten. Die Farbkombination stammt aus den Archiven der “Jordan Brand” und soll die Farben der “Air Jordan VII” widerspiegeln. Diese Schuhe hatte Michael Jordan erstmals 1992 im All Star Game getragen. Die Farben kehrten in der Marke seither regelmäßig wieder.

Das Dress soll die Lifestyle-Kultur der Pariser Fußballs darstellen und knüpft damit an die neuen Heim- und Auswärts-Trikots an, welche einen historischen Bezug zu den allerersten Trikots des Klubs haben.

Beitragsbild: GEPA