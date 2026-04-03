Liga-Hit Atletico vs. Barca als Ouvertüre zum CL-Viertelfinale

Der Schlager der spanischen Fußball-Liga am Samstag zwischen Atletico Madrid und dem FC Barcelona bildet für beide Vereine die Ouvertüre zum Champions-League-Viertelfinale. Die beiden Großclubs treffen demnächst auch in der Runde der letzten acht der Königsklasse aufeinander, das erste Duell steigt bereits am Mittwoch im Camp Nou. Nicht nur deshalb ist für Zündstoff gesorgt – erst vor wenigen Wochen gab es zwischen Barca und Atletico zwei hitzige Cup-Duelle.

Mitte Februar fegten die Madrilenen im Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey vor Heimpublikum mit 4:0 über die Katalanen hinweg. Das Rückspiel drei Wochen später wurde zu einem Sturmlauf von Barcelona, doch das 3:0 war für Lamine Yamal und Co. zu wenig. Diesmal könnte der Titelverteidiger mit diesem Resultat gut leben, denn damit würde der Vier-Punkte-Vorsprung des Spitzenreiters auf Real Madrid – am Samstag auf Mallorca im Einsatz – zumindest nicht kleiner werden.

In allen drei Partien gegen Atletico müssen die Katalanen auf ihren Kapitän verzichten. Raphinha zog sich im Länderspiel mit Brasilien gegen Frankreich eine Oberschenkelverletzung zu und fällt wochenlang aus, was Vereinsboss Joan Laporta verärgerte. „Die FIFA muss einen Spielkalender erstellen, der die wichtigsten Vereinsbewerbe berücksichtigt. Wir spielen in dieser Phase der Saison um unser Überleben. Es ist schockierend, aber diese Diskussion gibt es schon ewig“, erklärte Laporta.

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