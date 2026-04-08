Wenn der FC Barcelona am heutigen Abend (ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – mit Sky X streamen) in der Champions League auf Atletico Madrid trifft, bietet sich den Katalanen die nächste Chance: Bereits zum vierten Mal in dieser Saison könnte Barca gegen die Madrilenen gewinnen.

Erst am vergangenen Wochenende setzte sich die Mannschaft von Hansi Flick in der Liga mit 2:1 gegen Atletico durch und machte damit einen vorentscheidenden Schritt in Richtung Meisterschaft. Insgesamt entschied Barcelona drei der bisherigen vier Saisonduelle für sich – und geht mit Selbstvertrauen in das nächste Aufeinandertreffen.

Doch eines dieser Spiele schmerzt wohl bis heute besonders: Denn im Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey stemmte sich Barca mit aller Macht gegen das Aus und gewann zwar mit 3:0, doch nach der deftigen 0:4-Niederlage im Hinspiel reichte selbst dieser Kraftakt nicht mehr. Die Katalanen schnupperten am erhofften Pokal-Wunder, am Ende aber blieb nur die Erkenntnis, wie nah Hoffnung und Frust in K.o.-Duellen beieinanderliegen.

Vor allem Marc Bernal brachte das Camp Nou mit seinem Doppelpack zum Beben. Der Teenager traf in der 29. und 72. Minute und ließ die Aufholjagd real werden. Kurz vor der Pause verwandelte zudem Kapitän Raphinha einen Foulelfmeter in der Nachspielzeit zum zwischenzeitlichen 2:0. Barcelona drückte, glaubte an die Wende und spielte mutig nach vorne. Doch Atletico tat wieder das, was diese Mannschaft in großen K.o.-Spielen so gefährlich macht: verteidigen, leiden, aushalten.

Revanche im Visier

Dabei musste Barca in der Partie schon früh den nächsten Rückschlag verkraften. Jules Koundé musste verletzt raus, später erwischte es auch Alejandro Balde. Trotzdem blieb Flicks Team dran, suchte weiter den Weg nach vorne und ließ Atlético nur selten zu Entlastungsangriffen kommen. Was fehlte, war am Ende nur noch die letzte Präzision für das ganz große Comeback.

Genau das macht dieses erneute Duell in der Königsklasse jetzt so spannend. Barcelona weiß mittlerweile, dass man Atlético schlagen kann – gleich mehrfach in dieser Saison bewiesen. Gleichzeitig sitzt der Stachel des bitteren Cup-Aus weiterhin tief.

Wenn am heutigen Mittwoch das nächste Kapitel dieses spanischen Gigantenduells geschrieben wird, ist also reichlich Zündstoff drin: Barcelona will den vierten Sieg im fünften Vergleich und endgültige Revanche. Atletico hingegen will einmal mehr zeigen, dass es gerade in K.o.-Spielen den Unterschied machen kann.

Beitragsbild: Imago