Girona ist im Viertelfinale des spanischen Fußball-Cups ausgeschieden.

Der Sensationsspitzenreiter von LaLiga musste sich am Mittwoch Mallorca auswärts 2:3 geschlagen geben. Bereits am Dienstag hatte Real Sociedad mit einem 2:1 bei Celta Vigo den Einzug in die Vorschlussrunde fixiert.

(APA) / Bild: Imago