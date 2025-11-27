Ligaboss Ebenbauer über U17-Team: „Bestätigung der hervorragenden Nachwuchsarbeit“

Das ÖFB-U17-Nationalteam hat mit dem Einzug ins Finale der U17-Weltmeisterschaft bereits Historisches geschafft. Erstmals steht eine rot-weiß-rote Fußball-Auswahl in einem WM-Endspiel. Vor dem Finale gegen Portugal (ab 16:45 Uhr live auf Sky Sport Austria & im FREE-Livestream auf skysportaustria.at) lobt Christian Ebenbauer, Vorstandsvorsitzender der österreichischen Fußball-Bundesliga, die „hervorragende Nachwuchsarbeit“ der heimischen Klubs.

„Diese Mannschaft hat schon jetzt Geschichte geschrieben und sich in die Herzen einer ganzen Nation gespielt“, sagt Ebenbauer. Bis auf Mainz-Keeper Daniel Posch und 1860-Legionär Loris Husic ist der gesamte Kader in Österreich aktiv. „Der souveräne Auftritt bei der WM ist auch eine Bestätigung der hervorragenden Nachwuchsarbeit unserer Klubs“, freut sich der Ligaboss und fügt an: „Deshalb Gratulation auch an alle, die die Spieler unseres U17-Nationalteams auf ihrem Weg bis ins WM-Finale begleitet haben.“

Ebenbauer hebt Funktion der 2. Liga hervor

Erste Erfahrungen im Erwachsenenfußball haben einige Akteure bereits in der ADMIRAL 2. Liga gesammelt. Ifeanyi Ndukwe, Hasan Deshishku (beide Young Violets), Johannes Moser, Jakob Pokorny, Dominik Dobis (alle FC Liefering), Luca Weinhandl (Sturm Graz II) und Kenny Nzogang (SK Rapid II) bekamen bereits Spielzeit. Innenverteidiger Ndukwe und der erst 16-jährige Weinhandl schafften es auch mehrfach in den Matchkader der Wiener Austria bzw. von Sturm Graz, warten aber noch auf ihren ersten Einsatz in der höchsten Spielklasse.

„Dass einige Spieler des Kaders bereits wertvolle Erfahrungen im Profifußball sammeln können, ist eine wichtige Funktion, die durch die ADMIRAL 2. Liga erfüllt wird. Es zeigt sich, dass diese stufenweise Heranführung an den Profifußball der richtige Weg in der Spielerausbildung ist“, sagt Ebenbauer, der überzeugt ist, „dass viele der aktuellen WM-Helden auch nach der Endrunde ihren Weg weitergehen werden und wir sie bei nationalen und internationalen Top-Klubs sehen werden.“

Artikelbild: GEPA