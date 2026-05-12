Ligue 1: PSG-Stürmer Dembele erneut Spieler des Jahres

Die persönlichen Auszeichnungen für den französischen Nationalstürmer reißen nicht ab. Nun wurde der Weltfußballer zum zweiten mal nacheinander zum Spieler des Jahres in der französischen Ligue 1 gewählt. Der frühere Dortmunder, der mit Paris Saint-Germain kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft und im Champions-League-Finale steht, erhielt die Auszeichnung am Montagabend.

Mit der erneuten Ehrung gehört Ousmane Dembele zu einem exklusiven Kreis: Erst fünf Profis waren zweimal in Serie Spieler des Jahres in Frankreich, darunter Zlatan Ibrahimovic und Eden Hazard. Vor Dembele war Kylian Mbappe (heute Real Madrid) fünfmal in Serie geehrt worden. „Es ist eine individuelle Trophäe, aber alle individuellen Trophäen, die ich gewonnen habe, verdanke ich dieser Mannschaft“, sagte Dembele.

Auszeichnung trotz wenig Einsatzzeiten

Der französische Nationalspieler, 2025 von der FIFA und mit dem Ballon d’or ausgezeichnet, setzte sich gegen die Konkurrenz durch, obwohl er bislang nur neun Ligaspiele von Beginn an absolviert hat. Trotz der reduzierten Einsatzzeit steuerte Dembele zehn Tore und sechs Vorlagen bei, blieb damit jedoch hinter seinen Vorjahreswerten von 21 Treffern und acht Assists zurück.

Neben Dembele wurde dessen Teamkollege Desire Doue (20) als bester Nachwuchsspieler ausgezeichnet. Trainer des Jahres wurde Pierre Sage, der Lens als ernsthaften Herausforderer von PSG etabliert hat.

Fokus auf das Champions-League-Finale

PSG hat seinen 14. Meistertitel am Sonntag mit einem 1:0 gegen Brest praktisch perfekt gemacht. Zwei Spieltage vor Saisonende liegt der Klub sechs Punkte vor Verfolger RC Lens bei deutlich besserer Tordifferenz. Die offizielle Titelentscheidung kann am Mittwoch im direkten Duell in Lens fallen.

Im Champions-League-Finale am 30. Mai in Budapest gegen den FC Arsenal hat PSG zudem Chancen auf den zweiten Triumph in der Königsklasse nacheinander. Im Halbfinale hatte Paris den FC Bayern aus dem Wettbewerb geworfen, Dembele traf doppelt im Hin- und einmal im Rückspiel.

(SID)

Beitragsbild: Imago