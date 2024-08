Lille besiegt Slavia Prag im CL-Playoff

Der OSC Lille gewinnt das Playoff-Hinspiel der Champions League gegen Slavia Prag klar mit 2:0 und steht mit einem Bein in der Ligaphase!

Shootingstar Jonathan David bringt in der 52. Minute nach einem Schuss ins kurze Eck die „Doggen“ in Front. Edon Zhegrova trifft nach schönem Solo in der 77. Minute zum 2:0-Endstand.

Die Tore im VIDEO:

1:0 – Jonathan David (52.)

2:0 – Edon Zhegrova (77.)

Bild: Imago