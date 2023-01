Linksverteidiger verlässt TSV Hartberg

Der Linksverteidiger Thomas Kofler verlässt den TSV Hartberg und schließt sich nun dem Tiroler Regionalligisten SC Imst an.

Nach eineinhalb Jahren bei dem oststeirischen Bundesligaverein verlässt der 24-Jährige den TSV Hartberg wieder und kehrt in seine Tiroler Heimat zurück, wo er auch den Sprung aus der Akademie in den Profifußball schaffte. Von nun an wird er seine Schuhe für den SC Imst schnüren, die zurzeit in der Regionalliga Tirol spielen.

Laut der „Kleine Zeitung“ habe der neue alte Trainer Markus Schopp einigen Spielern mitgeteilt, dass er nicht mehr mit ihnen plane und sie sich einen neuen Verein suchen können. Kofler gehört zu dieser kleinen Gruppe dazu. In seinen gut 18 Monaten beim TSV Hartberg kam er auf 25 Saisonspiele und konnte sich trotz des Ausfalls von Stamm-Linksverteidiger Christian Klemm nicht auf der linken Verteidigerposition durchsetzen.

(Red.)/Bild: GEPA