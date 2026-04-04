Linz-Wildcard für Ex-Weltranglistenzweite Badosa

Mit der Spanierin Paula Badosa schlägt beim Linzer Tennis-Turnier in der kommenden Woche auch eine ehemalige Weltranglistenzweite auf.

Badosa, Australian-Open-Semifinalistin von 2025, kämpft sich aktuell erneut zurück in die Weltspitze. Sie bekam beim Upper Austria Ladies die dritte Wildcard nach den Österreicherinnen Lilli Tagger und Sinja Kraus. In Linz hat die auf Weltranglistenposition 102 zurückgefallene Badosa noch nie gespielt.

Neben anhaltenden Rückenproblemen machte Badosa in einem Interview zuletzt auch mentale Schwierigkeiten öffentlich. „Es ist kompliziert. Im Moment gewinnt die negative Stimme öfter, als mir lieb ist. Es ist ein ständiger Kampf zwischen diesen beiden inneren Stimmen. Ich arbeite jeden Tag mit Spezialisten und mit meinem Team daran, jedoch vieles hängt von mir ab“, erklärte die 28-Jährige.

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