Messi mit Vorlage: Argentinien in der WM-Quali auf Kurs

Dank Lionel Messi hat Weltmeister Argentinien nach seiner jüngsten Niederlage in der Qualifikation für die Endrunde 2026 zurückgeschlagen.

Beim 1:0 (0:0) gegen Peru legte der Superstar den spektakulären Siegtreffer durch Lautaro Martinez‘ Seitfallzieher (55.) auf – Argentinien, das die Qualifikation anführt, hatte fünf Tage zuvor ein 1:2 in Paraguay kassiert.

Brasilien weiter von der Rolle

Ebenfalls auf Kurs ist Ecuador mit seinem tragischen Helden Piero Hincapie: Der Verteidiger von Bayer Leverkusen leistete sich beim 1:0 (1:0) gegen Kolumbien beim Versuch, einen Fehler des Torhüters Hernan Galindez auszubügeln, ein Foul und flog mit Rot vom Platz. Trotz gut 60 Minuten in Unterzahl reichte es am Ende für Ecuador erstmals seit 1965 wieder zu einem Eliminatorias-Sieg in Kolumbien.

Brasilien stottert derweil weiter durch die WM-Qualifikation und kam nur zu einem 1:1 (0:0) gegen Uruguay. Immerhin korrigierte der Rekordweltmeister vor offiziell 41.511 Zuschauern im längst nicht ausverkauften Stadion von Salvador das Gegentor durch Federico Valverde (55.) fast postwendend durch Gerson (62.). Die Selecao (18 Punkte) liegt wie die Urus (20) auf WM-Kurs. Gleiches gilt für Ecuador und Kolumbien (beide 19). Paraguay (17) auf Platz sechs, der das letzte WM-Ticket garantiert, hielt Verfolger Bolivien mit einem 2:2 (0:1) auf Vier-Punkte-Distanz.

(SID)

Bild: Imago