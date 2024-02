Lisa Hauser ist bereit für den WM-Sprint

Lisa Hauser steigt am Freitag beim Sprint-Bewerb (17.20 Uhr) in die Biathlon-WM im tschechischen Nove Mesto ein. „Ich möchte es morgen probieren, es ist ein WM-Sprint“, erklärte die Tirolerin am Donnerstag. Die 30-Jährige war wegen einer Verkühlung erst am Mittwoch angereist und hatte daher zum Auftakt das Mixed-Staffelrennen, in dem das ÖSV-Team Sechster wurde, verpasst. Ganz fit ist Hauser nicht. „Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, es geht mir richtig gut.“

Die Weltmeisterin von 2021 Lisa Hauser absolvierte am Donnerstag das Abschlusstraining. „Es war recht anspruchsvoll, aber ich habe einen Durchputzer gebraucht, damit ich morgen beim Wettkampf nicht gleich einen Kaltstart habe.“ Der WM-Sprint der Männer geht am Samstag (17.05 Uhr) in Szene.

(APA)/Bild: GEPA