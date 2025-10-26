Liverpool auf Talfahrt: „Jeder muss in den Spiegel schauen“

Meistercoach Arne Slot vom FC Liverpool sieht sein Team nach der vierten Liga-Pleite in Folge an einem Tiefpunkt angekommen. „Meiner Meinung nach war das heute der schlimmste der vier Tage“, sagte der 47-Jährige nach dem 2:3 (1:2) beim FC Brentford am Samstag, „wir haben die Basics in der ersten Halbzeit und in Teilen der zweiten Halbzeit nicht umgesetzt.“

Man könne die vier verlorenen Partien nicht miteinander vergleichen, ergänzte Slot, „aber das besorgniserregendste ist, dass wir vier Spiele hintereinander verloren haben.“ Slot hatte anders als noch beim 5:1-Sieg unter der Woche in der Champions League bei Eintracht Frankfurt auf Nationalspieler Florian Wirtz in der Startelf gesetzt. Doch auch der weiterhin torlose Neuzugang aus Leverkusen verhinderte den nächsten Rückschlag nicht.

Nach einem Traumstart in der Premier League mit fünf Siegen kassierte Liverpool in Brentford im neunten Pflichtspiel in Serie mindestens ein Gegentor, Nationalspieler Kevin Schade steuerte das zwischenzeitliche 2:0 bei. „Es wäre leicht, einzelne Spieler zu beschuldigen, sagte Kapitän Virgil van Dijk, „aber am Ende ist es eine kollektive Angelegenheit. Jeder muss in den Spiegel schauen, auch ich selbst.“

Der 34-Jährige zeigte sich optimistisch, „dass wir da herauskommen, aber wir werden es nicht schaffen, indem wir nur darüber reden. Wir brauchen einander, wir brauchen die Menschen, die letztes Jahr mit uns gefeiert haben, damit sie jetzt noch mehr zu uns halten“, sagte van Dijk, der versicherte: „Wir werden das überstehen, weil wir sowohl in der Offensive als auch in der Defensive über die nötige Qualität verfügen.“

