Liverpool bleibt makellos und beendet Milans Europacup-Träume

via Sky Sport Austria

FC Liverpool bleibt auch im sechsten CL-Gruppenspiel ohne Punkteverlust und besiegt AC Milan mit 2:1.

Ganz ausgeschieden ist dagegen der AC Mailand, der parallel 1:2 (1:1) gegen Liverpool verlor. Mit einem Sieg gegen die von Jürgen Klopp auf acht Positionen veränderten Reds hätte Milan in der Champions League überwintert und war nach der Führung durch Fikayo Tomori (29.) auch fast am Ziel. Doch Mohamed Salah (36.) und Divock Origi (55.) drehten das Spiel für das Klopp-Team, das als erste englische Mannschaft 18 Punkte in einer Gruppenphase verbuchte.

(Red./SID)/Bild: Imago