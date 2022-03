Liverpool drückt im Manchester-Derby United die Daumen

Die große Rivalität zu Manchester United wird bei Liverpool am Sonntag (um 17.30 Uhr live auf Sky) kurz beiseitegeschoben. Die „Reds“ hoffen auf ein erfolgreiches Abschneiden des Rekordchampions im Manchester-Derby bei City. Sollte der Meister nicht gewinnen und Liverpool am Samstag daheim drei Punkte gegen West Ham einfahren, wäre Jürgen Klopps Team endgültig ganz nahe dran an ManCity. Derzeit beträgt der Abstand sechs Punkte, wobei Liverpool ein Match in der Hinterhand hat.

ManUnited ist seit acht Liga-Partien ungeschlagen, hat dabei aber nur gegen eine Top-sechs-Mannschaft gespielt. Zuletzt gab es im Old Trafford ein enttäuschendes 0:0 gegen den Abstiegskandidaten Watford. Der Vorfreude von Luke Shaw auf die Partie tat dies keinen Abbruch. „Das ist eines dieser Spiele, von dem man weiß, was es für die Stadt, für den Club, für die Fans und für uns Spieler selbst bedeutet. Es ist ein Spiel, das wir unter allen Umständen gewinnen wollen“, erklärte der englische Internationale.

Für United geht es nicht nur ums Prestige, sondern auch um die Champions-League-Teilnahme. Die „Red Devils“ haben ihren wichtigen vierten Platz nur zwei Zähler vor West Ham abgesichert. Arsenal und Tottenham liegen nach Verlustpunkten gerechnet sogar vor der Truppe von Coach Ralf Rangnick. Die „Gunners“ treten am Sonntag in Watford an, wo ÖFB-Teamgoalie Daniel Bachmann wieder Ersatz sein dürfte. Die „Spurs“ empfangen erst am Montag das kriselnde Everton.

Ralph Hasenhüttls Southampton kämpft in Birmingham gegen Aston Villa um die Fortsetzung des jüngsten Erfolgslaufs. Die neuntplatzierten „Saints“ haben von ihren jüngsten 13 Bewerbspartien nur eine verloren und die vergangenen drei Matches gewonnen. Ein weiterer Österreicher nimmt am Samstag erstmals auf der Bank eines Premier-League-Clubs Platz – auf Assistenzcoach Franz Schiemer und seinen Vorgesetzten Jesse Marsch wartet auswärts gegen Leicester das Trainer-Debüt in der wohl stärksten Liga der Welt.

(APA)

Bild: Imago