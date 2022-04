Liverpool gewinnt Merseyside Derby gegen Everton

Liverpool bleibt Tabellenführer Manchester City in der englischen Premier League weiter dicht auf den Fersen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp gewann am Sonntag das Merseyside-Derby gegen den abstiegsgefährdeten Stadtrivalen Everton mit 2:0 (0:0). Andy Robertson (62.) und Divock Origi (85.) trafen in Anfield für die „Reds“. Liverpool liegt weiter einen Zähler hinter Manchester City, fünf Runden sind noch zu spielen.

Die Gastgeber waren von Anfang an überlegen, taten sich gegen den defensiv ausgerichteten Stadtnachbarn jedoch schwer. So gab es in einer umkämpften Partie in der ersten Hälfte kaum Chancen. Robertson gelang per Kopf schließlich die Führung für den Favoriten, der eingewechselte Origi beendete die Hoffnungen von Everton. Liverpool hält nun bei 12 Siegen in den vergangenen 13 Runden.

Bild: Imago