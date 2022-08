via

via Sky Sport Austria

Der FC Liverpool hat in der englischen Liga einen Rekordsieg gefeiert. Die „Reds“ bezwangen den AFC Bournemouth mit 9:0.

Das ist der höchste Liverpool-Sieg seit dem Bestehen der Premier League. 1989 gelang dem Topklub erstmals ein 9:0-Sieg (gegen Crystal Palace) in der höchsten Spielklasse Englands, damals allerdings in der First Division, die 1992 durch die Premier League ersetzt wurde.

Bild: Imago