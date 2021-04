Liverpool feiert Last Minute-Sieg über Aston Villa

Der FC Liverpool hat in der 31. Runde einen knappen 2:1 (0:1)-Heimerfolg über Aston Villa gefeiert.

Die Gäste gingen durch Ollie Watkins (43.) kurz vor der Pause mit 1:o in Führung. Doch die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp kämpfte sich zurück und konnte das Spiel dank der Treffer von Mohamed Salah (57.) und Trent Alexander-Arnold (90.+1) noch drehen.

Damit rücken die “Reds” vorläufig auf Platz vier in der Premier League vor. Am Mittwoch steht das Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid (ab 19:30 Uhr live in der Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1) in der Champions League auf dem Programm. Dort brauchen die Engländer nach der 1:3-Auswärtsniederlage einen klaren Heimsieg um doch noch ins Halbfinale der Champions League einzuziehen.

Bild: Imago