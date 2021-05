via

via Sky Sport Austria

Der FC Liverpool hat sich am letzten Spieltag der Premier League mit einem 2:0-Sieg gegen Crystal Palace einen Platz unter den Top 4 gesichert und wird damit auch in der kommenden Saison in der Champions League spielen. Sadio Mane erzielte beide Treffer für die Mannschaft von Jürgen Klopp.

VIDEO-Highlights in Kürze!

(SID)/Bild: Imago