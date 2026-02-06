Liverpool gegen ManCity sowie Glasner & Crystal Palace bei Brighton: Die Premier League live auf Sky Sport

Der FC Liverpool am Sonntag im „Match of the Week“ gegen Manchester City – ab 17:00 Uhr live

Zuvor am Sonntag Oliver Glasner mit Crystal Palace zu Gast bei Brighton & Hove Albion – ab 14:50 Uhr live

Bereits am Samstag trifft Manchester United auf Tottenham Hotspur – ab 13:20 Uhr

Ebenfalls am Samstag empfängt der FC Arsenal den AFC Sunderland – ab 15:50 Uhr live als Einzelspiel sowie in der „GOAL RUSH“ Konferenz

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Kommenden Sonntag empfängt der FC Liverpool im „Match of the Week“ Manchester City. Während die Reds am vergangenen Spieltag einen 4:1-Sieg gegen Newcastle United feiern konnten, mussten sich die Skyblues mit einem 2:2 gegen Tottenham zufriedengeben. Im ersten Aufeinandertreffen dieser Saison setzte sich die Mannschaft von Pep Guardiola mit 3:0 durch. Behält City wieder die Oberhand? Die Antwort auf diese Frage gibt es ab 17:00 Uhr live – auch in UHD.

Oliver Glasner und Crystal Palace sind zuvor zu Gast beim Erzrivalen Brighton & Hove Albion. Nach dem Unentschieden gegen Nottingham Forest am vergangenen Wochenende wartet Glasners Team bereits seit zehn Ligaspielen auf einen Sieg. Gelingt gegen die Seagulls, die selbst seit vier Partien ohne Erfolg sind, endlich der erhoffte Befreiungsschlag? Fans sehen diese Partie ab 14:50 Uhr live.

Bereits am Samstag kommt es zum Duell zwischen Manchester United und Tottenham Hotspur. Die Red Devils haben seitdem Michael Carrick das Traineramt übernommen hat alle drei Partien gewonnen und möchten ihre Erfolgsserie fortsetzen, während die Spurs seit sechs Spieltagen auf einen Sieg warten. Dieses Match ist ab 13:20 Uhr live zu sehen.

Ebenfalls am Samstag empfängt Tabellenführer Arsenal den AFC Sunderland. Die Gunners konnten nach drei sieglosen Spielen am vergangenen Wochenende gegen Leeds United endlich wieder einen Dreier holen. Nun soll gegen Aufsteiger Sunderland, der aktuell auf dem achten Tabellenplatz steht, direkt der nächste Sieg folgen. Ob das gelingt, ist ab 15:50 Uhr live zu sehen, sowohl in „GOAL RUSH“ als auch als Einzelspiel.

GOAL RUSH – Alle Tore und alle Highlights live bei Sky

Ab dieser Saison können Sky Zuschauer:innen die Premier League noch intensiver erleben: Für alle, die mehr als ein Einzelspiel sehen wollen, ist die neue Funktion „GOAL RUSH” die zentrale Anlaufstelle, um keine Tore und Highlights mehr zu verpassen. Sky Sport Premier League begleitet die parallel stattfindenden Nachmittags-Partien mit „GOAL RUSH”. Das Topspiel des Nachmittags – an diesem Samstag bestreiten es der FC Arsenal und der AFC Sunderland – steht dabei im Mittelpunkt der Übertragung, während über Splitscreen-Einblendungen alle Highlights der anderen Begegnungen wie Tore, Elfmeter und Großchancen mit deutschem Kommentar in Echtzeit gezeigt werden. Als zusätzliche Ton-Option wird der englische Originalkommentar (Doppelkommentar) angeboten.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Der 25. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Freitag:

20:50 Uhr: Leeds United – Nottingham Forest live auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Premier League

Samstag:

13:20 Uhr: Manchester United – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Das Topspiel des Nachmittags FC Arsenal – AFC Sunderland in „GOAL RUSH – Premier League Konferenz” live auf Sky Sport Premier League sowie als Einzelspiel auf Sky Sport 9

15:50 Uhr: AFC Bournemouth – Aston Villa live auf Sky Sport Mix

18:20 Uhr: Newcastle United – FC Brentford live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: Brighton & Hove Albion – Crystal Palace live auf Sky Sport Austria 4, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

17:00 Uhr: “Match of the Week” FC Liverpool – Manchester City live auf Sky Sport Austria 4, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

Foto: Imago