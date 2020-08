Liverpool gewinnt Test gegen Stuttgart mit 3:0 – Kalajdzic eingewechselt

Englands Fußballmeister Liverpool hat am Samstag ein Testspiel gegen den deutschen Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart in Saalfelden mit 3:0 (2:0) gewonnen.

Roberto Firmino (15.), der ehemalige Salzburger Naby Keita (40.) und Rhian Brewster (68.) trafen für den Champions-League-Sieger von 2019, der bei strömendem Regen zumindest in der ersten Hälfte nahezu in Bestbesetzung angetreten war. Aufseiten Stuttgarts kam der Österreicher Sasa Kalajdzic ab der 60. Minute zum Einsatz.

Bereits am Dienstag (16.00 Uhr) trifft Liverpool, das aktuell sein Trainingslager in Leogang absolviert, in Wals-Seizenheim auf Red Bull Salzburg.

