Liverpool im FA-Cup-Topspiel bei Manchester City zu Gast

Nur zwei Wochen nach dem Finaltriumph im englischen Fußball-Ligacup über Arsenal will Manchester City am Samstag (13.45 Uhr) im FA Cup den nächsten Prestigesieg einfahren. Im Viertelfinale empfängt die Truppe von Coach Pep Guardiola Meister Liverpool. Für die „Reds“ gilt es hingegen eine bisher verkorkste Saison zu retten. Arsenal reist zu Zweitligist Southampton, während Chelsea das Überraschungsteam Port Vale zu Gast hat. Am Ostersonntag duellieren sich West Ham und Leeds.

City geht nach der Länderspielpause mit breiter Brust in den Schlager gegen Liverpool. Die „Skyblues“ fügten beim 2:0-Sieg über Arsenal in Wembley den Gunners eine ihrer wenigen Niederlagen in dieser Saison zu und haben damit bereits einen Titel in der Tasche. Zudem hat die Guardiola-Elf Liverpool in der Liga zwei Mal geschlagen – 3:0 daheim und 2:1 an der Anfield Road. Ein erneuter Erfolg würde das achte FA-Cup-Halbfinale in Serie für City bedeuten – ein Rekord. „Wir haben die Chance, einen unglaublichen Meilenstein zu schaffen. Es ist ein prestigeträchtiger Wettbewerb und für uns alle ein besonders schwieriger Gegner“, sagte Guardiola.

Liverpool und Chelsea unter Druck

Der kriselnde Meister hingegen, der in den jüngsten drei Ligaspielen zwei Niederlagen bei einem Remis bezog, braucht im FA Cup ein Erfolgserlebnis. Coach Arne Slot steht jedenfalls unter Beobachtung, ein Cup-Aus würde den Druck auf den Niederländer gewaltig erhöhen. Für Mohamed Salah ist es der Beginn seiner Liverpooler Abschiedstour, der Ägypter verlässt den Club zu Saisonende. „Ich kann nur hoffen, dass er bis Saisonende noch zwei weitere Trophäen dazu gewinnen kann“, sagte Slot, dessen Keeper Alisson Becker verletzt länger ausfällt.

Die Londoner Großclubs Chelsea und Arsenal sind in ihren Duellen die klaren Favoriten. Chelsea darf sich aber gegen Port Vale keine Blöße geben, ist der FA Cup doch die einzige Möglichkeit der „Blues“, heuer noch einen Titel zu holen. In allen anderen Bewerben ist der Club-Weltmeister vorzeitig ausgeschieden oder chancenlos.

Fernandez bei Chelsea suspendiert

Nicht mitwirken wird ein Weltmeister: Enzo Fernandez wurde nach Äußerungen in einem Podcast während der Länderspielpause für zwei Spiele aus dem Kader gestrichen. Der Argentinier hatte gemeint, er würde gerne in Madrid leben, was Spekulationen über einen Wechsel zu Real Madrid neuerlich befeuerte. „Ich denke, eine Grenze wurde im Hinblick auf unsere Unternehmenskultur und unsere Ziele überschritten“, sagte Trainer Liam Rosenior. Chelsea hatte 2023 geschätzte 120 Millionen Euro Ablöse für Fernandez gezahlt.

Drittliga-Schlusslicht Port Vale will jedoch nach dem Sieg gegen Sunderland die nächste Sensation schaffen. Ähnliches plant Southampton, das nach Fulham mit Arsenal den nächsten Hauptstadtclub eliminieren möchte. Die Aufgabe dürfte gegen die Arteta-Truppe ungleich schwieriger für den Sechsten der Championship werden.

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