Liverpool-Knoten geplatzt – Laimer brilliert bei Bayerns 4:0-Erfolg

Nach vier verlorenen Pflichtspielen ist Liverpool in der Fußball-Champions-League ein Befreiungsschlag gelungen.

Englands Meister kehrte mit einem 5:1 bei Eintracht Frankfurt eindrucksvoll auf die Siegerstraße zurück. „Ich weiß nicht, ob es ein Statement war, aber es war ein Sieg, auf dem wir aufbauen können“, sagte Kapitän Virgil van Dijk. Weiter beim Punktemaximum hält der FC Bayern, der auch dank vieler guter Momente von ÖFB-Ass Konrad Laimer gegen Club Brügge 4:0 gewann.

Fast ein Monat nach dem 2:1 gegen Southampton in der 3. Runde des englischen Ligacups am 23. September durfte Liverpool trotz eines 0:1-Rückstands durch einen Gegentreffer des Ex-Salzburgers Rasmus Kristensen (26.) wieder einmal über einen Sieg jubeln. Die zuletzt mangelnde Effizienz passte diesmal. Erstmals seit Dezember 2024 gelangen schon vor der Pause durch den Ex-Frankfurter Hugo Ekitike (34.), Van Dijk (39.) und Ibrahima Konate (44.) drei Tore. Danach trafen Cody Gakpo (66.) und Dominik Szoboszlai (70.). Auch für Rekordtransfer Florian Wirtz gab es dank zwei Assists Erfolgserlebnisse.

„Wir mussten gewinnen. Was wir aber noch mehr gebraucht haben, war eine neuerliche Performance mit vielen Chancen, bei der sich das Team aber auch mit einem Sieg belohnt. Das ist uns gelungen“, resümierte Trainer Arne Slot. 14:1-Schüsse standen in der Match-Statistik. Die längste Niederlagenserie seit November 2014 konnte gestoppt werden. Mit Ekitike und Alexander Isak waren erstmals zwei millionenschwere Sommer-Zugänge vorne zusammengespannt. „Sie haben es gut gemacht“, sagte Slot.

Verletzungssorgen wegen Isak und Frimpong

Isak schied allerdings zur Pause mit einer Leistenverletzung aus. Weitere personelle Probleme gibt es durch den Ausfall von Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong, der nach 19 Minuten am Oberschenkel angeschlagen den Platz verlassen musste und laut Slot wohl einige Wochen pausieren müsse. Damit verpasst er auch das Heimduell mit Real Madrid am 4. November. Das bestreiten die Engländer nach ihrem zweiten Sieg als Tabellenzehnter. Frankfurt ist mit drei Zählern 22. „Liverpool war eine Nummer zu groß“, erläuterte Stürmer Ansgar Knauff.

Mit den Bayern läuft es für einen anderen deutschen Vertreter weiter nach Maß. Besser als zwölf Siege in zwölf Pflichtspielen geht nicht. Laimer spielt eine tragende Rolle, war abgesehen von einem DFB-Cup-Spiel immer in der Startelf. Gegen Brügge glänzte der Rechtsverteidiger mit drei Torbeteiligungen. „Er war schon immer sehr aktiv. Aber wie er jetzt in so einer starken Mannschaft mitspielt, Tore auflegt und immer wieder zu Chancen kommt, er ist in einer super Verfassung. Es macht Spaß, wie er mit seiner Energie der Mannschaft einfach viel gibt“, analysierte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund im Sky-Interview.

Für Aufsehen sorgte auch Lennart Karl, der im Alter von 17 Jahren und 242 Tagen zum jüngsten Torschützen des FC Bayern in der „Königsklasse“ aufstieg. Freund sprach von einer „richtig schönen Geschichte“. Trainer Vincent Kompany lobte das 1,68 Meter große Offensiv-Talent. „Was er immer hat, ist Torgefahr. Das kann man einem jungen Spieler schwer beibringen. Entweder hat man das oder nicht.“

HIGHLIGHTS | FC Bayern München – Club Brügge | 3. Spieltag

(APA) Foto: Imago