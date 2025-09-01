Liverpool kurz vor Rekorddeal

Das wochenlange Theater um Alexander Isak ist beendet! Der FC Liverpool und Newcastle United haben sich nach Infos von Sky Sport in der Nacht von Sonntag auf Montag auf eine Rekordablöse geeinigt.

Demnach wird sich der Stürmer für eine Fixsumme von umgerechnet rund 145 Millionen Euro den Reds anschließen. Der Schwede avanciert damit zum teuersten Transfer in der Geschichte der Premier League.

Isak wird am Montagmorgen seinen Medizincheck absolvieren und im Anschluss einen Sechsjahresvertrag unterzeichnen. Newcastle hatte zuvor mit Nick Woltemade einen Ersatz für den Angreifer gefunden.

Bemerkenswert: Die Transferausgaben des FC Liverpool in diesem Sommer steigen damit auf rund eine halbe Milliarde (!) an.

(skysport.de // Florian Plettenberg)