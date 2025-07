Liverpool lehnt erstes Bayern-Angebot für Diaz ab

Der Poker wird heißer. Auf der Suche nach einem neuen Linksaußen machen die Bayern ernst. Wie Sky Sport erfuhr, hat Bayern am Dienstagvormittag ein erstes schriftliches Angebot in Höhe von 67,5 Millionen Euro für Luis Diaz an Liverpool abgegeben.

Die Reds lehnten aber direkt ab. Die Bayern planen nun ein neues Angebot. Wie am Montag in „Transfer Update – die Show“ berichtet, hat der Transfer von Diaz oberste Priorität.

Diaz winkt Vertrag bis 2029 oder 2030

Zwischen Diaz und den Bayern gibt es nach Sky Sport Infos noch keine komplette Einigung. Das wird aber nicht das Problem sein. Er kann in München einen Vertrag bis 2029 oder 2030 unterschreiben.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago