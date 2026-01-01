Liverpool-Nullnummer gegen Leeds – Auch Palace mit Remis

Trotz deutlicher Überlegenheit hat der FC Liverpool einen weiteren Sieg in der Premier League verpasst.

Das Team um den diesmal unauffälligen Florian Wirtz kam gegen Leeds United nur zu einem 0:0 und ließ nach zuletzt drei Erfolgen erstmals wieder Punkte liegen. Der Rückstand auf den starken Tabellenführer FC Arsenal beträgt nach 19 von 38 Saisonspielen zwölf Punkte, Liverpool ist Vierter.

Wirtz, der zuletzt seinen ersten Treffer für Liverpool erzielt hatte, wurde in der 66. Minute für Cody Gakpo ausgewechselt. Der Meister bestimmte das Spiel, drückte und drängte, fand gegen die von Daniel Farke trainierten Gäste aber nur selten Lücken. Für Gefahr sorgte Virgil van Dijk (70.) per Kopf nach einer Ecke – auch Hugo Ekitiké tauchte immer wieder in aussichtsreichen Positionen auf.

Wirtz‘ beste Gelegenheit war ein Freistoß, den der Nationalspieler recht uninspiriert in die Mauer schoss (62.). Spät drehte schließlich auch Leeds auf – und ging vermeintlich in Führung. Doch Dominic Calvert-Lewin (81.) traf aus einer Abseitsposition, auch Anton Stach (90.+1) vergab eine Chance.

Oliver Glasner beendete mit Crystal Palace einen Negativlauf. Nach drei Niederlagen zum Jahresausklang holten die Londoner beim 1:1 (1:0) im Stadtduell gegen den FC Fulham immerhin einen Punkt. Der frühere Mainzer Jean-Philippe Mateta (39.) hatte Palace in Führung geschossen, doch Tom Cairney (80.) gelang der späte Ausgleich.

