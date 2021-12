Liverpool schlägt Everton im Merseyside-Derby

Der FC Liverpool entscheidet das „Merseyside“-Derby mit 4:1 gegen Everton klar für sich und bleibt an Tabellenführer Chelsea dran.

Liverpool beginnt stark und Jordan Henderson trifft bereits in der 9. Minute zum 1:0 für die „Reds“. Dann schlägt wieder die Stunde des Mo Salah. Jordan Henderson spielt den Ball aus der eigenen Hälfte halbrechts nach vorne und schickt Mo Salah, der Lucas Digne abhängt und das Spielgerät aus recht spitzem Winkel elegant an Pickford vorbei sehr, sehr sehenswert oben links in den Winkel (19.). Doch in der 39. Minute schießt Demarai Grey den 1:2 Anschlusstreffer.

In der 64. Minute ist es wieder Salah, der einen Fehler der gegerischen Mannschaft ausnützt und das 13. Premier League-Tor in dieser Saison macht. Den Schlusspunkt setzt Diogo Jota, der in Minute 79. aus spitzem Winkel trifft. Liverpool bleibt auf dem dritten Tabellenrang, nur zwei Punkte hinter Leader Chelsea. Everton ist nach der Niederlage nur 14.

Bild: Imago