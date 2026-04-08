Liverpool schwach: PSG entscheidet Hinspiel für sich

Der FC Liverpool muss stark um den Einzug ins Halbfinale der Champions League bangen. Die Reds des angeschlagenen Trainers Arne Slot unterlagen im Viertelfinal-Hinspiel bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain verdient mit 0:2 (0:1).

Ein abgefälschter Schuss von Désiré Doué brachte den Gastgebern schon in der 11. Spielminute die Führung. Kvicha Kvaratskhelia (65.) erhöhte nach dem Seitenwechsel für die überlegenen Franzosen, die bei einem Weiterkommen auf den Sieger des Duells zwischen dem FC Bayern und Real Madrid (Hinspiel 2:1) treffen würden.

Slot immer mehr unter Druck

Slot, der spätestens nach dem schmerzlichen 0:4 im FA Cup bei Manchester City zunehmend unter Druck steht, setzte Topstar Mohamed Salah auf die Bank. Auch mit einer defensiven Fünferkette geriet Liverpool schnell unter Druck und hatte mit den quirligen PSG-Offensivstars um Weltfußballer Ousmane Dembélé Probleme.

Auch nach dem Wechsel blieb Paris gefährlich, Dembélé ließ zunächst die große Möglichkeit auf den zweiten Treffer aus (53.), der dann aber doch fiel. Es drohte für Liverpool gar noch schlimmer zu kommen, doch Schiedsrichter José Maria Sanchez Martinez nahm einen Foulelfmeter für das Team von Luis Enrique nach Ansicht der Videobilder zurück (72.).

In der vergangenen Saison war Liverpool im Achtelfinale an PSG gescheitert. Zwar gewannen die Reds in Frankreich 1:0, nach dem 0:1 an der Anfield Road aber setzte sich Paris im Elfmeterschießen (4:1) durch. Slots Team muss sich im Rückspiel am kommenden Dienstag mächtig steigern, um nicht wieder gegen die Pariser auszuscheiden.

(SID/Red.)

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