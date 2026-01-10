Liverpool-Star vor Rückkehr nach Italien?

Federico Chiesa vom FC Liverpool könnte nach Informationen von Sky Italia zu Juventus Turin zurückkehren. Juve drängt weiter auf eine Leihe und arbeitet an einem Modell, um Bewegung in die Gespräche zu bringen.

Denkbar ist eine Leihe mit Kaufoption oder eine Kaufpflicht. Allerdings bleibt die Haltung des FC Liverpool unverändert: Chiesa darf den Klub nur bei einem festen Verkauf verlassen.

Der Angreifer wechselte vor anderthalb Jahren von Juve zu den Reds, spielt unter Arne Slot aber keine große Rolle.

(skysport.de) / Bild: Imago