Die Negativspirale des FC Liverpool geht auch in der UEFA Champions League weiter! Die „Reds“ unterlagen im Heimspiel PSV Eindhoven mit 1:4 (1:1).

Ivan Perisic (6.) hatte die Gäste früh per Elfmeter in Führung gebracht. Durch Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai gelang kurz darauf noch der Ausgleich (16.), mit dem Ergebnis ging es in die Kabinen. Nach der Pause waren es Guus Til (56.) und Couhaib Driouech mit einem Doppelpack (73., 90. + 2) die den klaren Erfolg der Niederländer in Anfield fixierten.

Real Madrid hat sich in Piräus zu einem Auswärtssieg gezittert. Die Königlichen lagen durch einen Treffer von Chiquinho bereits früh zurück (8.). Der überragende Kylian Mbappe brachte Real jedoch mit einem Dreierpack in sieben Minuten (22., 24., 29.) auf die Siegerstraße. Mehdi Taremi verkürzte noch einmal auf 2:3 (52.), ehe Mbappe seinen vierten Treffer des Abends erzielte (60.). Im Anschluss verkürzte Ayoub El Kaabi (81.) noch einmal zum 3:4-Endstand aus Sicht der Gastgeber.

Eintracht Frankfurt kassierte gegen Atalanta Bergamo eine empfindliche 0:3-Heimpleite, Sporting Lissabon setzte sich daheim gegen Club Brügge mit 3:0 durch.

Die Tore im VIDEO

Liverpool – PSV Eindhoven

0:1 Ivan Perišić (6./Elfmeter)

1:1 Dominik Szoboszlai (16.)

1:2 Guus Till (56.)

1:3 Couhaib Driouech (73.)

1:4 Couhaib Driouech (90. + 2)

Olympiakos – Real

1:0 Chiquinho (8.)

1:1 Kylian Mbappé (22.)

1:2 Kylian Mbappé (24.)

1:3 Kylian Mbappé (29.)

2:3 Mehdi Taremi (52.)

2:4 Kylian Mbappé (60.)

3:4 Ayoub El Kaabi (81.)

(Red./APA) / Bild: Imago