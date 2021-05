Liverpool vor “Finale” um Champions-League-Startplatz

Vor der letzten Runde in der englischen Fußball-Premier-League stehen sowohl der Meister – Manchester City – als auch die Absteiger – Fulham, West Bromwich und Sheffield United – fest. Daher rückt am Sonntag der Kampf um die Europacup-Startplätze in den Mittelpunkt. Besondere Spannung verspricht dabei die Vergabe der Champions-League-Tickets.

Neben ManCity ist auch Manchester United fix bei der nächsten Auflage der “Königsklasse” dabei. Um die beiden verbliebenen Plätze rittern Chelsea (67 Punkte), Liverpool (66) und Leicester City (66), wobei die “Reds” das um vier Treffer bessere Torverhältnis aufweisen.

Liverpool empfängt Mittelständler Crystal Palace, der letztmals von Roy Hodgson betreut wird. “Wir haben jetzt ein Finale, es ist noch nichts entschieden. Palace ist ein starker Gegner”, warnte Liverpool-Coach Jürgen Klopp. Sein Team hat allerdings zuletzt 7:0 und 4:0 gegen die Londoner gewonnen. Leicester bekommt es im eigenen Stadion mit dem Siebenten Tottenham zu tun, für den es selbst noch um die Teilnahme an einem internationalen Bewerb geht. Das Spiel könnte der letzte Auftritt von Harry Kane im “Spurs”-Trikot sein – der Goalgetter deutete zuletzt seinen Abschied an, als mögliche Abnehmer gelten die beiden Manchester-Clubs.

Chelsea tritt auswärts gegen Aston Villa an. Sollten die “Blues” noch aus den Top vier fliegen, gäbe es für sie noch einen anderen Weg in die bevorstehende Champions-League-Gruppenphase – mit einem Sieg im Finale am 29. Mai wäre Chelsea fix qualifiziert. In diesem Fall würde England fünf Teilnehmer am wichtigsten Europacup-Bewerb stellen.

(APA/Reuters)

Beitragsbild: Imago