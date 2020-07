Liverpool vs. Chelsea heute LIVE im TV & Stream

via

Heute Abend empfängt der frischgebackene Meister Liverpool den FC Chelsea. Mit Sky bist Du live dabei! Alle Infos zum Spiel und zur Übertragung.

Kracher am 34. Spieltag: Heute Abend empfängt der FC Liverpool den FC Chelsea zu Hause an der Anfield Road. Der Tabellendritte sorgt derzeit vor allem auf dem Transfermarkt für Wirbel. Im Endspurt um die Champions-League-Qualifikation brauchen Frank Lampard & Co. dringend einen Auswärtssieg. Denn Leicester und Manchester United liegen jeweils nur einen Punkt hinter den Blues. Ob die Mission gegen Jürgen Klopps frisch zum Meister gekürten Reds gelingt, siehst Du heute Abend LIVE AUF SKY!

Liverpool vs. Chelsea live: Übertragung im TV auf Sky

Sky überträgt das “Match of the Week” zwischen dem Meister und dem Tabellendritten der Premier League live ab 20:45 Uhr auf Sky Sport 1 HD und UHD. Hier bekommt Ihr alle Stimmen vor dem Spiel, Vorberichte und Infos zur Aufstellung von Liverpool und Chelsea.

Liverpool gegen Chelsea: Wann und wo?

Wann wird gespielt? Anpfiff ist um 21:15 Uhr. Sky überträgt bereits ab 20:45 Uhr live.

Wo? Das Duell zwischen den Reds und den Blues findet im Anfield Stadium in Liverpool statt – ohne Zuschauer.

Wer pfeift? Schiedsrichter Andre Marriner ist als Referee im Einsatz

Wer kommentiert? Als Kommentator ist Florian Schmidt-Sommerfeld für Euch im Einsatz.

FC Liverpool vs. FC Chelsea im Livestream verfolgen

Als Sky Kunde kannst Du den Kracher zwischen Liverpool und Chelsea wie immer auch auf Sky Go live streamen.

Du bist kein Sky Kunde, möchtest aber das Topspiel der Premier League trotzdem miterleben? Kein Problem. Mit unserem flexiblen Streamingdienst Sky-X kannst Du Liverpool gegen Chelsea ganz bequem und ohne langfristige Vertragsbindung im Livestream verfolgen.

