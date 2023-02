Liverpool vs. Everton: Das Merseyside Derby heute live bei Sky

Das „Match of the Week“ FC Liverpool – FC Everton mit Sky Experte Mladen Petric und Florian Schmidt-Sommerfeld heute ab 20:30 Uhr live bei Sky – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass!

Am Montagabend kommt es in der Premier League zum Lokalderby in Liverpool, wenn sich im „Match of the Week“ der FC Liverpool und der FC Everton gegenüberstehen. Beide Traditionsvereine von der Merseyside blieben in der bisherigen Saison weit hinter ihren Erwartungen zurück: Die „Reds“ belegen nur Platz zehn und liegen weit hinter den Champions-League-Rängen, die „Toffees“ stehen zu Beginn der zweiten Saisonhälfte sogar auf einem Abstiegsplatz. Sky Experte Mladen Petric und Florian Schmidt-Sommerfeld begrüßen die Zuschauer:innen um 20:30 Uhr zur Partie an der Anfield Road, Sven Töllner ist als Field-Reporter vor Ort. Sky Q Kund:innen können das Duell in Liverpool auf Sky Sport UHD zusätzlich live auch in UHD erleben.

Montag:

16:00 Uhr: “Box2Box – Dein Rückblick” live auf Sky Sport News sowie um 20.00 Uhr auf Sky Sport Premier League



20:30 Uhr: „Match of the Week“: FC Liverpool – FC Everton live auf Sky Sport Austria 2, Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD



23:00 Uhr: “What a Strike!” – die Highlights auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

Bild: Imago