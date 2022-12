Liverpool vs. Leicester & West Ham vs. Brentford – die PL HEUTE LIVE auf Sky!

via

via Sky Sport Austria

Von Freitag bis Donnerstag (30.12. bis 5.1.) überträgt Sky alle 20 Partien des 18. und 19. Spieltags live und exklusiv!

Nach nur einer kurzen Verschnaufpause nach dem Boxing-Day-Spieltag geht die Premier League ab Freitag über den Jahreswechsel in den nächsten Spielemarathon. Sieben Tage am Stück stehen dann täglich Live-Spiele aus dem englischen Oberhaus auf dem Programm. Sky überträgt in dieser Zeit alle 20 Partien des 18. und 19. Spieltags live und exklusiv.

West Ham United und der FC Brentford eröffnen den 18. Spieltag am Freitag (30.12.) ab 20:35 Uhr, kurz darauf folgen der FC Liverpool und Leicester City ab 20:50 Uhr.

Freitag, 30.12.:

20:35 Uhr: West Ham United – FC Brentford live auf Sky Sport 1

20:50 Uhr: FC Liverpool – Leicester City live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

(Red.)

Beitragsbild: Imago.