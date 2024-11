Liverpool vs. Villa & das London-Derby im „Match of the Week”: Die Premier League LIVE bei Sky

FC Liverpool – Aston Villa am Samstagabend ab 20:50 Uhr auf Sky Sport Austria 1

FC Chelsea – FC Arsenal am Sonntag ab 17:00 Uhr mit den Sky-Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein – Toni Tomic kommentiert auf Sky Sport Austria 5 und Sky Sport UHD

Zusatzfeed „Data Zone“ auf Sky Sport Mix

Sky überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Acht Siege in den ersten zehn Ligaspielen, vier in der Champions League und zwei im League Cup, nur eine Niederlage aus den ersten 16 Pflichtspielen. Kein anderer Liverpool-Coach startete jemals besser in eine Saison als Arne Slot. Zuletzt kam der deutsche Meister Bayer Leverkusen in Anfield unter die Räder – die Alonso-Elf wurde mit einer 0:4-Packung in der Champions League nach Hause geschickt. Nach Jürgen Klopps Weggang sei es „enorm schwierig gewesen, das Zepter zu übernehmen und neuen Schwung in die Mannschaft zu bekommen“, sagt Sky-Experte Erik Meijer im Gespräch mit Sky Sport über seinen Landsmann. Jedoch sei ihm dies gelungen, weil er „bis ins kleinste Detail geht und den Jungs mitgibt, dass sie noch einmal ein, zwei Prozent besser werden können. Das ist seine Stärke“, ergänzt Meijer, der einst selbst als Stürmer für Liverpool auflief.

Am Samstagabend empfängt der Tabellenführer den Sechstplatzierten Aston Villa, der nach der 1:4-Pleite gegen Tottenham auch in der Champions League gegen Club Brügge eine weitere Niederlage (0:1) hinnehmen musste. Ab 20:50 Uhr begrüßt Toni Tomic die Zuschauer:innen auf Sky Sport Austria 1.

Tags darauf ist Sky-Kommentator Tomic erneut im Einsatz, wenn das „Match of the Week” zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal ansteht. Das London Derby ist auch tabellarisch ein Nachbarschaftsduell, da die Blues derweil auf Rang vier stehen und die punktgleichen Gunners auf Platz fünf. Sorgen bereiten dem FC Chelsea, der am gestrigen Donnerstag mit einer B-Elf den armenischen FC Noah mit 8:0 in der Conference League zerlegte, der drohende Ausfall des Ausnahmespielers Cole Palmer. Mögliche Alternativen werden die Sky-Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein gemeinsam mit Toni Tomic vor der Partie besprechen, die zusätzlich in UHD/HDR angeboten wird. Darüber hinaus wird auf Sky Sport Mix die „Data Zone“ gezeigt. Ob Ballbesitz, die meisten Pässe oder Torabschlüsse – Statistikfreunde können in der „Data Zone“ alles live verfolgen.

Der 11. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Samstag:

15:50 Uhr: West Ham United – FC Everton live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: FC Brentford – AFC Bournemouth live auf Sky Sport Mix

18:20 Uhr: Brighton & Hove Albion – Manchester City live auf Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: FC Liverpool – Aston Villa live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: Manchester United – Leicester City live auf Sky Sport Austria 5 und Sky Sport Premier League

14:50 Uhr: Tottenham Hotspur – Ipswich Town live auf Sky Sport Mix

14:50 Uhr: Nottingham Forest – Newcastle United live auf Sky Sport 5

17:00 Uhr: „Match of the Week” FC Chelsea – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 5, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD sowie „Data Zone” live auf Sky Sport Mix

Montag:

16:00 Uhr: „Box2Box – Dein Rückblick“ live auf Sky Sport Premier League

Beitragsbild: Imago.